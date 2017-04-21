Міжнародний аеропорт Кишинева заблокований через негоду

Повідомляється, що через несприятливі погодні умови затримуються абсолютно всі заплановані на сьогодні рейси та як свідчить онлайн-табло, сьогодні жоден літак не вилетів з Кишинева і не сів у молдовській столиці.

Як повідомляв УНН, 19 квітня Через негоду були скасовані ранкові рейси з Харкова і Дніпра до "Борисполя".