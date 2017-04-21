Международный аэропорт Кишинева заблокирован из-за непогоды

Сообщается, что за неблагоприятных погодных условий задерживаются абсолютно все запланированные на сегодня рейсы и как показывает онлайн-табло, сегодня ни один самолет не вылетел из Кишинева и не сел в молдавской столице.

Как сообщал УНН, 19 апреля Из-за непогоды были отменены утренние рейсы из Харькова и Днепра в "Борисполь".