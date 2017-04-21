Международный аэропорт Кишинева заблокирован из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Работа Международного аэропорта Кишинева полностью заблокирована из-за неблагоприятных погодных условий, передает УНН со ссылкой на Рoint.md.
Сообщается, что за неблагоприятных погодных условий задерживаются абсолютно все запланированные на сегодня рейсы и как показывает онлайн-табло, сегодня ни один самолет не вылетел из Кишинева и не сел в молдавской столице.
Как сообщал УНН, 19 апреля Из-за непогоды были отменены утренние рейсы из Харькова и Днепра в "Борисполь".