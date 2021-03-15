Міжнародні організації звинувачують "вагнерівців" у катуваннях в Сирії

КИЇВ. 15 березня. УНН. Три неурядові організації - французька "Міжнародна федерація за права людини" (FIDH), сирійський "Центр зі свободи ЗМІ та самовиявлення" та російський "Меморіал" - оголосили в понеділок, що сприяли поданню позову до російського суду проти "Групи Вагнера", звинувачуючи її службовців у катуванні сирійського полоненого. Позов подано від імені родини жертви катувань Мохаммеда Е., відомого як Хамда Буті, передає УНН з посиланням на “Голос Америки”.