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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 25734 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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20:50 • 40597 просмотра

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Международные организации обвиняют "вагнеровцев" в пытках в Сирии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Три неправительственные организации - французская "Международная федерация за права человека" (FIDH), сирийский "Центр по свободе СМИ и самовыражения" и российский "Мемориал" - объявили в понедельник, что способствовали представлению иска в российский суд против "Группы Вагнера", обвиняя ее служащих в истязании сирийского пленного. Иск подан от имени семьи жертвы пыток Мохаммеда Э., известного как Хамди Бути, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Цитата:

"Жертву пытали, убили, а труп изуродовали шесть человек в 2017 году", - говорится в заявлении.

Детали

Истцы обвиняют в совершении преступления шестерых граждан России, работавших на газовом объекте в Сирии.

"Это дело - первая попытка семьи сирийской жертвы привлечь к ответственности российских подозреваемых за серьезные преступления, совершенные в Сирии", - говорится в заявлении организаций.

Они обвиняют Кремль в попытках избежать ответственности за нарушения прав человека в Сирии, путем использования боевиков "Группы Вагнера".

Правозащитники выразили надежду, что данное дело откроет двери для преследования по всем преступлениям, совершенными "Группой Вагнера" и не только в России.

"Группа Вагнера" находится под "фактическим контролем" России и несколько лет участвует в боевых действиях против военных подразделений и известна совершением тяжких нарушений прав человека против гражданских, иногда с особой жестокостью ", - отмечают в FІDH.

В организации также указывается, что боевики "Группы Вагнера" нападали на военные подразделения на востоке Украины, воюя от имени так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Справка

"Группа Вагнера" находится под санкциями США. В прошлом месяце США объявили в розыск Евгения Пригожина, которого считают финансистом "Группы Вагнера".

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