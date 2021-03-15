Международные организации обвиняют "вагнеровцев" в пытках в Сирии

КИЕВ. 15 марта. УНН. Три неправительственные организации - французская "Международная федерация за права человека" (FIDH), сирийский "Центр по свободе СМИ и самовыражения" и российский "Мемориал" - объявили в понедельник, что способствовали представлению иска в российский суд против "Группы Вагнера", обвиняя ее служащих в истязании сирийского пленного. Иск подан от имени семьи жертвы пыток Мохаммеда Э., известного как Хамди Бути, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".