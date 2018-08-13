Міжнародна фінкорпорація може увійти до капіталу "Укргазбанку" до кінця року - Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Входження Міжнародної фінансової корпорації (IFC) до капіталу “Укргазбанку” може відбутися до кінця цього року. Про це УНН повідомили у Міністерстві фінансів у відповідь на запит.
“Входження Міжнародної фінансової корпорації (МФК) в „Укргазбанк“ може відбутися ще до кінця цього року”, — йдеться у повідомленні.
Як пояснили у міністерстві, на сьогодні і Мінфін, і банк виконали усі умови меморандуму і “дорожньої карти”. Залишилось лише оновити склад наглядової ради, відповідно до пропозиції МФК.
“Одразу після цього, восени, Мінфін виходитиме на узгодження рішення щодо входження МФК у капітал банку”, — додали у відомстві.
Зауважимо, держава планує вийти з капіталу “Укргазбанку” до кінця 2019 року.
Нагадаємо, у Міністерстві фінансів заявили, що щодо двох банків ведуть переговори з міжнародними фінансовими установами про входження у капітал банків і допомогу з корпоративним управлінням, бізнес-процесами, що підвищить вартість банків перед приватизацією.