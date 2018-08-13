Международная финкорпорация может войти в капитал "Укргазбанка" до конца года - Минфин

“Вхождение Международной финансовой корпорации (МФК) в „Укргазбанк“ может состояться еще до конца этого года”, — говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, на сегодня и Минфин, и банк выполнили все условия меморандума и “дорожной карты”. Осталось только обновить состав наблюдательного совета, согласно предложению МФК.

“Сразу после этого, осенью, Минфин будет выходить на согласование решения о вхождении МФК в капитал банка”, — добавили в ведомстве.

Отметим, государство планирует выйти из капитала “Укргазбанка” до конца 2019 года.

Напомним, в Министерстве финансов заявили, что в отношении двух банков ведут переговоры с международными финансовыми учреждениями о вхождении в капитал банков и помощь с корпоративным управлением, бизнес-процессами, что повысит стоимость банков перед приватизацией.