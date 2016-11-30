Міжбанк відкрився на рівні 25,55/25,63 грн за долар

Ціни на російську валюту становили 0,3910/0,3925, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 27,1390/27,2320.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1,0624/1,0626.

Як повідомляв УНН, 29 листопада міжбанк відкрився на рівні 25,60/25,70 грн за долар.