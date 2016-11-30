Межбанк открылся на уровне 25,55 / 25,63 грн за доллар

Цены на российскую валюту составили 0,3910 / 0,3925, котировки по евро-гривне установились на уровне 27,1390 / 27,2320.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1,0624 / 1,0626.

Как сообщал УНН, 29 ноября межбанк открылся на уровне 25,60 / 25,70 грн за доллар.