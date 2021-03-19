Мітингувальники під Радою закликали президента Литви ввести санкції проти власників Novus і самої мережі

"Литва повинна визначитися, вона з країною-агресором або разом з Україною та іншим цивілізованим світом? Novus порушує всі закони ЄС, спокійно працює в Криму і годує окупантів в той час, коли наші хлопці досі гинуть на Донбасі від рук того ж окупанта. Раймондас Туменас і Влада Молчанова повинні відповісти за це за всією суворістю закону. Тому ми закликаємо президента Литви, пана Науседу, негайно ввести санкції проти супермаркетів Novus і їх керівництва. Так як це вже державна зрада не тільки інтересів України, а й Литви", - заявив учасник протесту Віктор.

Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувачі "Настоящего времени" довели, що компанія Novus продовжує вести свій бізнес в Криму, порушуючи санкції Євросоюзу. Власниками мережі є литовський бізнесмен Раймондас Туменас і відома рейдерка Влада Молчанова, яка також керує будівельною компанією Stolitsa Grouр. Крім цього Туменас і Молчанова фігурують у справі про рейдерське захоплення ринку "Столичний". На даний момент проти Молчанової порушено вже 4 кримінальні справи.