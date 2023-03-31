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Місія "Запастися ліками": аптеки коментують ажіотажний попит та зміни у порядку реалізації медпрепаратів

Місія "Запастися ліками": аптеки коментують ажіотажний попит та зміни у порядку реалізації медпрепаратів

Київ • УНН

 • 1856769 перегляди

Чи варто було штурмувати аптеки та чим запасалися українці – запитали у представників аптечних мереж

КИЇВ. 31 березня. УНН. Сьогодні по всій Україні люди вишикувалися у черги за ліками та, навіть, «поклали» один з сервісів онлайн-замовлень медпрепаратів. Деякі популярні препарати придбати наразі практично неможливо. А все через зміни у реалізації ліків, які набувають чинності з 1 квітня, передає УНН.

Як пояснили у МОЗ, 1 квітня рецептурні ліки можна буде придбати в аптеці за електронним рецептом, паперові рецепти продовжать діяти щонайменше до закінчення воєнного стану. У міністерстві уточнили, що не розширюють та не змінюють перелік рецептурних ліків.

Однак, попри запевнення профільного міністерства, що вони не розширюють перелік рецептурних ліків – українці вирішили зробити запаси.

«Так, ажіотажний попит спостерігається, купують серцево-судинні препарати, ліки від цукрового діабету, Корвалол, обезболюючі, пожиттєво необхідні препарати, ті що приймають на постійній основі. Варто зазначити, що на час дії перехідного періоду паперові рецепти також дають право отримати ліки», - розповіла директор з маркетингу аптек АНЦ Тетяна Паценко.

В інших мережах також підтверджують зростання попиту.

До змін, запроваджених МОЗ, запевняють аптечники – готові, діятимуть згідно законодавства – рецептурні ліки відпускатимуть за рецептом, а на час дії перехідного періоду прийматимуть і паперові рецепти.

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«Введення електронних рецептів у довгостроковій перспективі нічого конкретного для нас не змінить. Ми як працювали, так і продовжимо працювати відповідно до чинного законодавства. На мою думку, електронний рецепт в еру цифровізації буде зручнішим для людей. Адже виписати його зможе лікар будь-якого лікувального закладу, навіть якщо у нього немає договору з НСЗУ. Е-рецепт також можна буде отримати без декларації з сімейним лікарем. Для пацієнта обов’язково лише бути зареєстрованим у ЄСОЗ. При цьому наголосимо, що паперовий рецепт не втрачає чинності й у людей є вибір відповідно до їхніх обставин», - пояснив СЕО мережі аптек "Подорожник" Тарас Коляда.

Мережеві аптеки кажуть, що забезпечені ліками і готові до запуску е-рецепта.

Щодо переліку ліків, які відпускають за рецептом, то в мережах уточнюють, що, зокрема популярний серед українців «Німесил» - препарат рецептурний і був таким до нововвведень.

«Щодо таких препаратів як «Німесил», «Постінор», «Л-тироксин», то їх відпуск був за рецептом і до 1 квітня, як це прописано в законодавстві та в інструкції до лікарських засобів. Звичайно, що так і буде надалі. Зауважимо: близько 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів є рецептурними. Тобто рецепт потрібен саме на них. Інші можна буде придбати в аптеці без рецепта, як і раніше. Крім того, у регіонах бойових дій рецептурні препарати за потреби можна буде придбати без рецепта будь-якого виду. Але це не стосується наркотичних препаратів, які відпускають за рецептом. Їх суворо так і відпускатимуть надалі», - уточнив СЕО мережі аптек "Подорожник" Тарас Коляда.

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Операційний директор Аптека Доброго Дня, Іван Щерецький пояснює, що до рецептурних ліків належать антибіотики, гормональні препарати (у т.ч. протизаплідні), протисудомні, для артеріального тиску, серцевих хвороб; деякі антипаразитарні препарати; деякі протиалергени; кроворозріджуючі; антидепресанти, нейролептики та релаксанти; протизапальні (стероїдні); деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.

«Якщо вам потрібні подібні знеболюючі, оскільки слабкі вам не допомагають зняти спазми, варто порадитись із вашим профільним лікарем, бо сильні знеболюючі підходять не всім», - пояснює Шерецький.

Головне на чому наголошують спеціалісти – радьтеся з лікарем і не призначайте собі ліки самостійно. Відпуск медпрепаратів за рецептом спрямований на те, щоб українці перестали займатися самолікуванням.

Як це виглядатиме на практиці – подивимось.

Нагадаємо

З 1 квітня рецептурні ліки можна буде придбати в аптеці за електронним рецептом, паперові рецепти продовжать діяти, щонайменше до закінчення воєнного стану. МОЗ не розширює та не змінює перелік рецептурних ліків.

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