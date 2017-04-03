Мін’юст ініціює законопроект, який переформатує систему керівництва НАЗК — П.Петренко

“Ми внесемо після узгодження з громадськими організаціями проект закону, який передбачає переформатування всього органу, керівного складу. Створення нової системи, за якою буде один керівник, а не колегії, як зараз, і, відповідно, введення системи зовнішнього аудиту і контролю діяльності керівництва НАЗК”, — сказав П.Петренко, відповідаючи на питання, чи буде Мін’юст подавати до суду на керівництво НАЗК.

Він уточнив, що буквально найближчими днями такий законопроект буде презентований після узгодження з представниками громадського сектору.

Як повідомляв УНН, міністр юстиції пообіцяв НАЗК незалежний зовнішній аудит.