Минюст инициирует законопроект, который переформатирует систему руководства НАПК - П.Петренко

"Мы внесем после согласования с общественными организациями проект закона, который предусматривает переформатирование всего органа, руководящего состава. Создание новой системы, по которой будет один руководитель, а не коллегии, как сейчас, и, соответственно, введение системы внешнего аудита и контроля деятельности руководства НАПК", - сказал П.Петренко, отвечая на вопрос, будет Минюст подавать в суд на руководство НАПК.

Он уточнил, что буквально в ближайшие дни такой законопроект будет представлен после согласования с представителями общественного сектора.

Как сообщал УНН, министр юстиции пообещал НАПК независимый внешний аудит.