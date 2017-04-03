Минюст инициирует законопроект, который переформатирует систему руководства НАПК - П.Петренко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Министерство юстиции планирует представить законопроект, который позволит полностью переформатировать систему руководства Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины. Об этом журналистам в кулуарах Кабинета министров заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает УНН.
"Мы внесем после согласования с общественными организациями проект закона, который предусматривает переформатирование всего органа, руководящего состава. Создание новой системы, по которой будет один руководитель, а не коллегии, как сейчас, и, соответственно, введение системы внешнего аудита и контроля деятельности руководства НАПК", - сказал П.Петренко, отвечая на вопрос, будет Минюст подавать в суд на руководство НАПК.
Он уточнил, что буквально в ближайшие дни такой законопроект будет представлен после согласования с представителями общественного сектора.
Как сообщал УНН, министр юстиции пообещал НАПК независимый внешний аудит.