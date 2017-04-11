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Минулої доби в зоні АТО п’ятеро українських військовослужбовців зазнали поранень

Київ • УНН

 • 8556 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Минулої доби п’ятеро українських військовослужбовців отримали поранення в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій. Про це в ході брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, п’ятеро зазнали поранень”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, минулої доби російсько-окупаційні війська 64 рази вели вогонь по позиціях українських військових.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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