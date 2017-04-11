За прошедшие сутки в зоне АТО пятеро украинских военнослужащих получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. За прошедшие сутки пятеро украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции в результате боевых действий. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, пятеро получили ранения", - сказал он.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 64 раза вели огонь по позициям украинских военных.