За прошедшие сутки в зоне АТО пятеро украинских военнослужащих получили ранения

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, пятеро получили ранения", - сказал он.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 64 раза вели огонь по позициям украинских военных.