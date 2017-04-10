Минулої доби в зоні АТО двоє військовослужбовців отримали поранення

"За минулу добу загиблих в лавах ЗСУ немає, двоє військовослужбовців отримали поранення та травми", - повідомив він.

Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 44 рази обстріляли позиції українських військових.