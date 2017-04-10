Минулої доби в зоні АТО двоє військовослужбовців отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. За минулу добу загиблих в лавах ЗСУ немає, двоє військовослужбовців отримали поранення та травми Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу загиблих в лавах ЗСУ немає, двоє військовослужбовців отримали поранення та травми", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 44 рази обстріляли позиції українських військових.