За прошедшие сутки в зоне АТО двое военнослужащих получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. За прошедшие сутки погибших в рядах ВСУ нет, двое военнослужащих получили ранения и травмы Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент.
"За прошедшие сутки погибших в рядах ВСУ нет, двое военнослужащих получили ранения и травмы", - сообщил он.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 44 раза обстреляли позиции украинских военных.