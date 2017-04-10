За прошедшие сутки в зоне АТО двое военнослужащих получили ранения

"За прошедшие сутки погибших в рядах ВСУ нет, двое военнослужащих получили ранения и травмы", - сообщил он.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 44 раза обстреляли позиции украинских военных.