Минулої доби у зоні АТО зафіксовано ворожі мінометні обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Станом на 29 листопада у зоні АТО зафіксовано ворожі мінометні обстріли. Загалом за минулу добу позиції українських військових були обстріляні 31 раз, передає УНН з посиланнямна прес-службу штабу АТО.
Минулої доби російсько-окупаційні війська з мінометів калібру 120 та 82 міліметри та гранатометів обстрілювали Авдіївку.
Пізніше, знову ж на Донецькому напрямку, з гранатометів різних систем – Опитне та Кам’янку.
На Луганському напрямку з мінометів окупанти вели вогонь по Кримському, Балці Кошарній та Новозванівці. Під вогонь гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапила Станиця Луганська.
На Маріупольському напрямку з мінометів обстрілювали Широкине та Красногорівку, з озброєння БМП – Новогригорівку, Водяне й Талаківку, а з гранатометів – Новотроїцьке. По Широкиному вогонь вів ворожий танк, а по Мар’їнці та Новотроїцькому - снайпер.