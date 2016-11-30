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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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За прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировано враждебные минометные обстрелы

Киев • УНН

 • 9270 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. По состоянию на 29 ноября в зоне АТО зафиксировано враждебные минометные обстрелы. Всего за минувшие сутки позиции украинских военных были обстреляны 31 раз, передает УНН со посиланнямна пресс-службу штаба АТО.

За прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировано враждебные минометные обстрелы

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска из минометов калибра 120 и 82 миллиметра и гранатометов обстреливали Авдеевку.

Позже, опять же на Донецком направлении, из гранатометов различных систем - Опытное и Каменку.

На Луганском направлении из минометов оккупанты вели огонь по Крымскому, Балке Кошарной и Новозвановке. Под огонь гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попала Станица Луганская.

На Мариупольском направлении из минометов обстреливали Широкино и Красногоровку, из вооружения БМП - Новогригорьевку, Водяное и Талаковку, а из гранатометов - Новотроицкое. По Широкино огонь вел вражеский танк, а по Марьинке и Новотроицкому - снайпер.

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