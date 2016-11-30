За прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировано враждебные минометные обстрелы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. По состоянию на 29 ноября в зоне АТО зафиксировано враждебные минометные обстрелы. Всего за минувшие сутки позиции украинских военных были обстреляны 31 раз, передает УНН со посиланнямна пресс-службу штаба АТО.
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска из минометов калибра 120 и 82 миллиметра и гранатометов обстреливали Авдеевку.
Позже, опять же на Донецком направлении, из гранатометов различных систем - Опытное и Каменку.
На Луганском направлении из минометов оккупанты вели огонь по Крымскому, Балке Кошарной и Новозвановке. Под огонь гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попала Станица Луганская.
На Мариупольском направлении из минометов обстреливали Широкино и Красногоровку, из вооружения БМП - Новогригорьевку, Водяное и Талаковку, а из гранатометов - Новотроицкое. По Широкино огонь вел вражеский танк, а по Марьинке и Новотроицкому - снайпер.