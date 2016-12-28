Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 25 тис.осіб

Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 100/200; “Мар’їнка” — 180/150; “Новотроїцьке” — 0/150; “Гнутове” — 180/40.

Загалом пункти в’їзду-виїзду перетнули: “Майорське” — 5680 осіб та 680 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 6570 осіб та 1305 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 5340 осіб та 1120 транспортних засобів; “Гнутове” — 3750 осіб та 895 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 4270 осіб.