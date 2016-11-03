Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 21 тис.осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Минулої доби контрольні пункти вїзду -виїзду перетнуло понад 21 тисяча осіб та 3 тисячі транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Пасажиро-транспортний потік через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в зоні проведення АТО, залишається інтенсивним.
Так, сьогодні вранці у КПВВ, на в’їзд та виїзд, знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 50/170; “Мар’їнка” — 220/170; “Новотроїцьке” — 20/50; “Гнутове” — 150/100.
Загалом протягом минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнуло: “Майорське” — 5055 осіб та 495 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 4895 осіб та 1070 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 4498 осіб та 850 транспортних засобів; “Гнутове” —3150 осіб та 656 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 3575 осіб.