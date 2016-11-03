За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло более 21 тыс. чел
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. За прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезд пересекло более 21 тыс. человек и 3 тыс. транспортных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в зоне проведения АТО, остается интенсивным.
Так, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд, находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/170; "Марьинка" - 220/170; "Новотроицкое" - 20/50; "Гнутово" - 150/100.
В общем за прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекло: "Майорское" - 5055 человек и 495 транспортных средств; "Марьинка" - 4895 человек и 1070 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4498 человек и 850 транспортных средств; "Гнутово" -3150 человек и 656 транспортных средств; "Станица Луганская" - 3575 человек.