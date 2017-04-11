Минулої доби понад 29 тис. осіб перетнули лінію розмежування в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. 10 квітня через контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення АТО прослідували 29 тис. 300 осіб та 4 тис. 400 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
"Минулої доби пасажиро-транспортний потік через контрольні пункти в'їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО залишався досить динамічним. Він відмічався на рівні попередньої доби. Загалом учора в КПВВ було оформлено 29,3 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, в КПВВ "Майорське" – 7480 осіб та 1045 транспортних засобів; "Мар’їнка" – 7615 осіб та 1535 транспортних засобів; "Новотроїцьке" – 4720 осіб та 980 транспортних засобів; "Гнутове" – 3440 осіб та 840 транспортних засобів; "Станиця Луганська" – 6040 осіб.
Сьогодн, 11 квітня, вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
"Майорське" – 50/100; "Мар’їнка" –200/120; "Новотроїцьке" – 50/50; "Гнутове" – 50/40.
Учора в КПВВ "Мар’їнка" прикордонники Краматорського загону виявили наркотичну речовину. Громадянин України спробував перевезти через лінію розмежування 5 грамів зілля. Викрити порушника прикордонникам допоміг службовий собака. Наркотики він ховав в кишені одягу. Порушника та виявлену речовину передано співробітникам Національної поліції для прийняття правового рішення.
Також учора, в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Марїнка" прикордонники цього ж загону затримали громадянина України зі значною сумою грошових коштів. Під час оформлення громадянина України, що слідував у пішому порядку через лінію зіткнення, прикордонним нарядом спільно з працівниками ДФС серед особистих речей виявлено готівку сумою 12 тис. долл. США. Порушника та виявлені кошти передано співробітникам СБУ для проведення фільтраційних заходів.
Як повідомляв УНН, 10 квітня на пунктах пропуску в зоні АТО утворилися черги із 600 автівок.