За прошедшие сутки более 29 тыс. человек пересекли линию разграничения в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. 10 апреля через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО последовали 29 тыс. 300 человек и 4 тыс. 400 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"За прошедшие сутки (10 апреля - ред.) пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, оставался достаточно динамичным. Он отмечался на уровне предыдущих суток. Всего вчера в КПВВ было оформлено 29,3 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств ", - говорится в сообщении.
В частности, в КПВВ "Майорское" - 7480 человек и 1045 транспортных средств; "Марьинка" - 7615 человек и 1535 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4720 человек и 980 транспортных средств; "Гнутово" - 3440 человек и 840 транспортных средств; "Станица Луганская" - 6040 человек.
Сегодня, 11 апреля, утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 50/100; "Марьинка" -200/120; "Новотроицкое" - 50/50; "Гнутово" - 50/40.
Вчера в КПВВ "Марьинка" пограничники Краматорского отряда обнаружили наркотическое вещество. Гражданин Украины попытался перевезти через линию разграничения 5 граммов зелья. Разоблачить нарушителя пограничникам помогла служебная собака. Наркотики он прятал в кармане одежды. Нарушителя и выявленное вещество переданы сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения.
Также вчера, в контрольном пункте въезда-выезда "Маринка" пограничники этого же отряда задержали гражданина Украины с крупной суммой денежных средств. При оформлении гражданина Украины, следовавшего в пешем порядке через линию соприкосновения, пограничным нарядом совместно с сотрудниками ГФС среди личных вещей обнаружено наличные суммой 12 тыс. долл. США. Нарушителя и выявленные средства переданы сотрудникам СБУ для проведения фильтрационных мероприятий.
Как сообщал УНН, 10 апреля на пунктах пропуска в зоне АТО образовались очереди из 600 автомобилей.