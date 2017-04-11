За прошедшие сутки более 29 тыс. человек пересекли линию разграничения в зоне АТО

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50311 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104739 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161161 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118685 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117853 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113266 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104759 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107204 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103688 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154917 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За прошедшие сутки более 29 тыс. человек пересекли линию разграничения в зоне АТО

За прошедшие сутки более 29 тыс. человек пересекли линию разграничения в зоне АТО

Киев  •  УНН

 • 6864 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. 10 апреля через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО последовали 29 тыс. 300 человек и 4 тыс. 400 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"За прошедшие сутки (10 апреля - ред.) пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, оставался достаточно динамичным. Он отмечался на уровне предыдущих суток. Всего вчера в КПВВ было оформлено 29,3 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств ", - говорится в сообщении.

В частности, в КПВВ "Майорское" - 7480 человек и 1045 транспортных средств; "Марьинка" - 7615 человек и 1535 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4720 человек и 980 транспортных средств; "Гнутово" - 3440 человек и 840 транспортных средств; "Станица Луганская" - 6040 человек.

Сегодня, 11 апреля, утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 50/100; "Марьинка" -200/120; "Новотроицкое" - 50/50; "Гнутово" - 50/40.

Вчера в КПВВ "Марьинка" пограничники Краматорского отряда обнаружили наркотическое вещество. Гражданин Украины попытался перевезти через линию разграничения 5 граммов зелья. Разоблачить нарушителя пограничникам помогла служебная собака. Наркотики он прятал в кармане одежды. Нарушителя и выявленное вещество переданы сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения.

Также вчера, в контрольном пункте въезда-выезда "Маринка" пограничники этого же отряда задержали гражданина Украины с крупной суммой денежных средств. При оформлении гражданина Украины, следовавшего в пешем порядке через линию соприкосновения, пограничным нарядом совместно с сотрудниками ГФС среди личных вещей обнаружено наличные суммой 12 тыс. долл. США. Нарушителя и выявленные средства переданы сотрудникам СБУ для проведения фильтрационных мероприятий.

Как сообщал УНН, 10 апреля на пунктах пропуска в зоне АТО образовались очереди из 600 автомобилей.

Украинские Национальные Новости

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