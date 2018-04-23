Минулої доби бойовики здійснили 30 обстрілів позицій сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Минулої доби зафіксовано 30 обстрілів з боку незаконних збройних формувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Зокрема, на Луганському напрямку, із заборонених 120 мм мінометів агресор вів вогонь по наших укріпленнях поблизу Новгородського та Луганського. Крім цього, під Новогородським, Новоселівкою і Троїцьким окупанти застосували 82 мм міномети, гранатомети різних систем — в районі Троїцького, Луганського та Новоселівки, великокаліберні кулемети — по оборонцях Луганського і Троїцького, а озброєння БМП та стрілецьку зброю — по українських позиціях під Новгородським”, — вказано у повідомленні.
Також у прес-центрі зазначили, що: “На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї агресор вів вогонь по наших укріпленнях поблизу Талаківки. Також гранатомети різних систем та стрілецьку зброю окупанти застосували по оборонцях Авдіївки, Шахти „Бутівка“, Мар’їнки та Водяного, великокаліберні кулемети — під Павлополем, Гнутовим, Красногорівкою та Широкиним, а стрілецьку зброю — неподалік Кам’янки. Крім цього, по українських позиціях в районі Павлополя та Новотроїцького — вівся снайперський вогонь”.
“Унаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав”, — повідомили у штабі.