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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За прошедшие сутки боевики совершили 30 обстрелов позиций сил АТО

Киев • УНН

 • 12589 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. За прошедшие сутки зафиксировано 30 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

За прошедшие сутки боевики совершили 30 обстрелов позиций сил АТО

“В частности, на Луганском направлении, из запрещенных 120 мм минометов агрессор вел огонь по нашим укреплениям вблизи Новгородского и Луганского. Кроме этого, под Новгородским, Новоселовкой и Троицким оккупанты применили 82 мм минометы, гранатометы различных систем — в районе Троицкого, Луганского и Новоселовки, крупнокалиберные пулеметы — по защитникам Луганского и Троицкого, а вооружение БМП и стрелковое оружие — по украинским позициям под Новгородским”, — указано в сообщении.

Также в пресс-центре отметили, что: “На Донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по нашим укреплениям вблизи Талаковки. Также гранатометы различных систем и стрелковое оружие оккупанты применили по защитникам Авдеевки, Шахты „Бутовка“, Марьинки и Водяного, крупнокалиберные пулеметы — под Павлополем, Гнутово, Красногоровкой и Широкино, а стрелковое оружие — неподалеку Каменки. Кроме этого, по украинским позициям в районе Павлополя и Новотроицкого — велся снайперский огонь”.

“В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал”, — сообщили в штабе.

Украинские Национальные Новости

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