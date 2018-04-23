За прошедшие сутки боевики совершили 30 обстрелов позиций сил АТО

“В частности, на Луганском направлении, из запрещенных 120 мм минометов агрессор вел огонь по нашим укреплениям вблизи Новгородского и Луганского. Кроме этого, под Новгородским, Новоселовкой и Троицким оккупанты применили 82 мм минометы, гранатометы различных систем — в районе Троицкого, Луганского и Новоселовки, крупнокалиберные пулеметы — по защитникам Луганского и Троицкого, а вооружение БМП и стрелковое оружие — по украинским позициям под Новгородским”, — указано в сообщении.

Также в пресс-центре отметили, что: “На Донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по нашим укреплениям вблизи Талаковки. Также гранатометы различных систем и стрелковое оружие оккупанты применили по защитникам Авдеевки, Шахты „Бутовка“, Марьинки и Водяного, крупнокалиберные пулеметы — под Павлополем, Гнутово, Красногоровкой и Широкино, а стрелковое оружие — неподалеку Каменки. Кроме этого, по украинским позициям в районе Павлополя и Новотроицкого — велся снайперский огонь”.

“В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал”, — сообщили в штабе.