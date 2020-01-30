Минулого року поліція знешкодила 275 організованих злочинних груп
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У 2019 році поліція знешкодила 275 організованих злочинних груп та притягнула до кримінальної відповідальності понад тисячу їх учасників. Про це сказав голова Національної поліції України Ігор Клименко під час підсумкової наради щодо діяльності Нацполіції у 2019 році, передає кореспондент УНН.
"В 2019 році поліція знешкодила 275 організованих (злочинних - ред.) груп, до кримінальної відповідальності притягнуто більше 1 тис. учасників цих угруповань, яким доведено вчинення 2,5 тис. злочинів. Водночас, за висновками експертів Всесвітнього економічного форуму, зробленого на основі опитування керівників компаній, що працюють в Україні, наша держава посіла 81 місце зі 137 держав світу у рейтингу впливу організованої злочинності на бізнес. Тому, враховуючи такі загрози, минулого року підрозділам стратегічних розслідувань надано статус міжрегіонального територіального органу із конкретними завданнями", - сказав Ігор Клименко.
Він зазначив що серед завдань підрозділів - виявлення та припинення діяльності організованих злочинних груп, розривання спайок між організованою злочинністю та політикою, а також притягування до кримінальної відповідальності "злодіїв в законі".
"Як результат – тільки за останні два місяці працівники підрозділів стратегічних розслідувань затримали дев’ять так званих "злодіїв в законі" – переважно – громадяни Грузії та Росії. Цих осіб в подальшому буде примусово видворено за межі нашої держави", - додав Ігор Клименко.
Нагадаємо, на Кіровоградщині правоохоронці затримали учасників злочинної групи, яких підозрюють у вбивстві адвоката, яке відбулося у серпні 2019 року у Кропивницькому.