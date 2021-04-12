Минулого року НАБУ відкривало в середньому два кримінальних провадження в день

“За такий короткий строк Національне бюро сформувалось у потужну сучасну правоохоронну інституцію, здатну давати відсіч корумпованій системі.

Українці вперше за усю історію незалежності стали свідками вироків за топкорупцію, вручення підозр топпосадовцям категорії „А“, затримання осіб, яких раніше в державі вважали „недоторканними“. Це все — результат роботи невеликої команди 231 детектива НАБУ і 48 прокурорів САП”, — зазначили в НАБУ.

Деталі

Минулого року детективи НАБУ розпочали розслідування у 792 кримінальних провадженнях.

Доповнення

Починаючи з серпня 2020 року НАБУ не відкрило жодного провадження проти правління “Укрзалізниці” попри низку журналістських розслідувань про можливі схеми та корупцію. За однією з версій, НАБУ мало не процесуальні та “близькі” контакти з правлінням “Укрзалізниці” Володимиром Жмаком та Іраклі Езугбая, звільнених у березні 2021 році на тлі катастрофічних показаників української залізниці. Відповідальним в НАБУ за напрямок боротьби з корупцією був детектив Денис Гюльмагомедов, які отримує гранти від фонду іноземного бізнесмена Джорджа Сороса. Усіх разом пов’язують з Міхеїлом Саакашвілі та діяльністю в Україні “Індустріальної групи Грузії” Давида Бежуашвілі.

На фото голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія і Давид Бежуашвілі