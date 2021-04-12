Минулого року НАБУ відкривало в середньому два кримінальних провадження в день

ukru
17:51 • 12945 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 81931 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 91983 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 116251 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 133334 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 161043 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 195335 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 293961 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192063 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 181341 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 109429 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 118115 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 131267 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 143888 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 109574 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 92820 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 293976 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 230157 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 324234 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 318348 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 50454 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 105615 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 106893 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 104266 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 117850 перегляди
Актуальне
Минулого року НАБУ відкривало в середньому два кримінальних провадження в день

Минулого року НАБУ відкривало в середньому два кримінальних провадження в день

Київ • УНН

 • 10500 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро повідомило, що цими днями відзначає шосту річницю своєї діяльності та заразом звітує про роботу за минулий рік, передає УНН.

“За такий короткий строк Національне бюро сформувалось у потужну сучасну правоохоронну інституцію, здатну давати відсіч корумпованій системі.

Українці вперше за усю історію незалежності стали свідками вироків за топкорупцію, вручення підозр топпосадовцям категорії „А“, затримання осіб, яких раніше в державі вважали „недоторканними“. Це все — результат роботи невеликої команди 231 детектива НАБУ і 48 прокурорів САП”, — зазначили в НАБУ.

Деталі

Минулого року детективи НАБУ розпочали розслідування у 792 кримінальних провадженнях.

Доповнення

Починаючи з серпня 2020 року НАБУ не відкрило жодного провадження проти правління “Укрзалізниці” попри низку журналістських розслідувань про можливі схеми та корупцію. За однією з версій, НАБУ мало не процесуальні та “близькі” контакти з правлінням “Укрзалізниці” Володимиром Жмаком та Іраклі Езугбая, звільнених у березні 2021 році на тлі катастрофічних показаників української залізниці. Відповідальним в НАБУ за напрямок боротьби з корупцією був детектив Денис Гюльмагомедов, які отримує гранти від фонду іноземного бізнесмена Джорджа Сороса. Усіх разом пов’язують з Міхеїлом Саакашвілі та діяльністю в Україні “Індустріальної групи Грузії” Давида Бежуашвілі.

На фото голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія і Давид Бежуашвілі

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами