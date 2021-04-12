Минулого року НАБУ відкривало в середньому два кримінальних провадження в день
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро повідомило, що цими днями відзначає шосту річницю своєї діяльності та заразом звітує про роботу за минулий рік, передає УНН.
“За такий короткий строк Національне бюро сформувалось у потужну сучасну правоохоронну інституцію, здатну давати відсіч корумпованій системі.
Українці вперше за усю історію незалежності стали свідками вироків за топкорупцію, вручення підозр топпосадовцям категорії „А“, затримання осіб, яких раніше в державі вважали „недоторканними“. Це все — результат роботи невеликої команди 231 детектива НАБУ і 48 прокурорів САП”, — зазначили в НАБУ.
Деталі
Минулого року детективи НАБУ розпочали розслідування у 792 кримінальних провадженнях.
Доповнення
Починаючи з серпня 2020 року НАБУ не відкрило жодного провадження проти правління “Укрзалізниці” попри низку журналістських розслідувань про можливі схеми та корупцію. За однією з версій, НАБУ мало не процесуальні та “близькі” контакти з правлінням “Укрзалізниці” Володимиром Жмаком та Іраклі Езугбая, звільнених у березні 2021 році на тлі катастрофічних показаників української залізниці. Відповідальним в НАБУ за напрямок боротьби з корупцією був детектив Денис Гюльмагомедов, які отримує гранти від фонду іноземного бізнесмена Джорджа Сороса. Усіх разом пов’язують з Міхеїлом Саакашвілі та діяльністю в Україні “Індустріальної групи Грузії” Давида Бежуашвілі.
На фото голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія і Давид Бежуашвілі