Минулого року “Київміськбуд” передав столиці 47 об’єктів інженерних мереж
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Холдинговою компанією “Київміськбуд” у 2017 році безоплатно були передані до комунальної власності міста Києва інженерні мережі по новозбудованим об’єктам в кількості 47 об’єктів. Про це повідомив Голова Наглядової ради Володимир Слончак, пише УНН.
Голова Наглядової ради “Київміськбуду” наголосив, що інтереси жителів та територіальної громади міста Києва є пріоритетними у їх діяльності. Тому з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку територіальної громади, за допомогою плідної праці Членів Наглядової ради із Правлінням, Холдинговою компанією “Київміськбуд” у 2017 році безоплатно були передані до комунальної власності міста Києва інженерні мережі по новозбудованим об’єктам в кількості 47 об’єктів. Це дозволило збільшити комунальну власність міста на більш як 140 мільйонів гривень та покращити виробничі потужності “Київенерго”, “Київводоканалу”, “Київгазу” та “Київміськсвітло”.
Також він повідомив про захист конституційного права громадян на житло.
“Компанією, у взаємодії з КМДА проводяться заходи щодо захисту конституційних прав і законних інтересів мешканців гуртожитків. Зокрема, відповідно до розпорядження КМДА було передано до комунальної власності міста Києва та до сфери управління Подільської РДА гуртожиток по вул. Вишгородській, 23-А. Це дасть можливість 231-ому мешканцю реалізувати своє конституційне право на приватизацію житла у місті Києві”, — повідомив Володимир Слончак.