В прошлом году "Киевгорстрой" передал столице 47 объектов инженерных сетей

Глава Наблюдательного совета "Киевгорстроя" отметил, что интересы жителей и территориальной общины города Киева являются приоритетными в их деятельности. Поэтому с целью обеспечения сбалансированного экономического и социального развития территориальной общины, с помощью плодотворной работы членов Наблюдательного совета с Правлением, Холдинговой компанией "Киевгорстрой" в 2017 году безвозмездно были переданы в коммунальную собственность города Киева инженерные сети по нововыстроенным объектам в количестве 47 объектов. Это позволило увеличить коммунальную собственность города на более 140 млн гривен и улучшить производственные мощности "Киевэнерго", "Киевводоканала", "Киевгаза" и "Киевгорсвета".

Также он сообщил о защите конституционного права граждан на жилье.

"Компанией, во взаимодействии с КГГА, проводятся мероприятия по защите конституционных прав и законных интересов жителей общежитий. В частности, согласно распоряжению КГГА было передано в коммунальную собственность города Киева и в сферу управления Подольской РГА общежитие по ул. Вышгородской, 23-А. Это позволит 231 жителю реализовать свое конституционное право на приватизацию жилья в городе Киеве", - сообщил Владимир Слончак.