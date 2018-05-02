В прошлом году "Киевгорстрой" передал столице 47 объектов инженерных сетей

$41.190.15
45.550.30
ukru
В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах
13:40 • 958 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 14284 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 44820 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 90304 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 68721 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 114050 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 179376 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 272946 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 202029 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 269211 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.4м/с
65%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 98246 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 90948 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 86574 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 67242 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 68839 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 33699 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 68924 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 360010 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 324978 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 409621 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 5016 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 19328 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 25888 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 61935 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 269202 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В прошлом году "Киевгорстрой" передал столице 47 объектов инженерных сетей

Киев • УНН

 • 8084 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Холдинговой компанией "Киевгорстрой" в 2017 году безвозмездно были переданы в коммунальную собственность города Киева инженерные сети по нововыстроенным объектам в количестве 47 объектов. Об этом сообщил глава Наблюдательного совета Владимир Слончак, пишет УНН.

В прошлом году "Киевгорстрой" передал столице 47 объектов инженерных сетей

Глава Наблюдательного совета "Киевгорстроя" отметил, что интересы жителей и территориальной общины города Киева являются приоритетными в их деятельности. Поэтому с целью обеспечения сбалансированного экономического и социального развития территориальной общины, с помощью плодотворной работы членов Наблюдательного совета с Правлением, Холдинговой компанией "Киевгорстрой" в 2017 году безвозмездно были переданы в коммунальную собственность города Киева инженерные сети по нововыстроенным объектам в количестве 47 объектов. Это позволило увеличить коммунальную собственность города на более 140 млн гривен и улучшить производственные мощности "Киевэнерго", "Киевводоканала", "Киевгаза" и "Киевгорсвета".

Также он сообщил о защите конституционного права граждан на жилье.

"Компанией, во взаимодействии с КГГА, проводятся мероприятия по защите конституционных прав и законных интересов жителей общежитий. В частности, согласно распоряжению КГГА было передано в коммунальную собственность города Киева и в сферу управления Подольской РГА общежитие по ул. Вышгородской, 23-А. Это позволит 231 жителю реализовать свое конституционное право на приватизацию жилья в городе Киеве", - сообщил Владимир Слончак.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев
Brent
$64.52
Bitcoin
$77,290.00
S&P 500
$4,905.90
Tesla
$223.38
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,048.70
Ethereum
$1,518.85