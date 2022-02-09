Мінреінтеграції відновило роботу Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм МГП в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Вчора, вперше за тривалий час, під головуванням віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук відбулося засідання Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
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За словами Ірини Верещук, Комісія стане ефективним інструментом для напрацювання спільних рішень, забезпечення взаємодії органів державної влади, платформою для об’єднання їхніх зусиль та визначення шляхів і способів розв’язання проблемних питань, майданчиком співпраці українських інститутів громадянського суспільства, визначних науковців та представників міжнародних організацій.
Так, на засіданні затверджено регламент Комісії, координаторів та персональний склад чотирьох робочих груп. Зокрема, на робочу групу з питань захисту постраждалих внаслідок збройного конфлікту покладено пріоритетні завдання з розробки законопроєкту щодо надання гуманітарної допомоги у кризових ситуаціях, а також опрацювання законопроєкту щодо конвалідації правочинів, недійсність яких пов’язана з їх здійсненням на тимчасово окупованих територіях.
Крім того, вирішено визначити пріоритети в діяльності за іншими напрямками до наступного засідання.