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Мінприроди використало ліцензійні умови для розправи з реальними утилізаторами небезпечних відходів – голова Асоціації

Київ • УНН

 • 6019 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Керівництво Міністерства екології та природних ресурів України використовує ліцензійні умови для розправи над реальними утилізаторами небезпечних відходів замість того, щоб перевіряти недобросовісних. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова правління Асоціації підприємств у сфері поводження із небезпечними відходами Кирило Косоуров, передає УНН.

Мінприроди використало ліцензійні умови для розправи з реальними утилізаторами небезпечних відходів – голова Асоціації

“Ми ще рік тому просили скорішого затвердження ліцензійних умов для утилізаторів небезпечних відходів. Ми — це реальний сектор утилізації, Ми — це екологічне суспільство. Затвердження ліцензійних умов було дійсним проривом у екологічній галузі. Але ми ніяк не очікували, що нове керівництво Міністерства екології використає ті самі ліцензійні умови для розправи над реальними переробниками”, — написав К.Косоуров.

Також він зазначив, що перш за все необхідно відбирати ліцензії у тих недобросовісних утилізаторів, які дійсно не виконують ліцензійних умов.

“Дійсно правильним рішенням (Апеляційної ради Державної регуляторної служби — ред.) стало позбавлення ліцензій таких компаній, як ТОВ “Безпечні Технології Утилізації” (колишня матбаза “ТОВ „ЕЛГА“) та ТОВ „Сучасні екологічні інноваціі“ (які навіть не з’явилися на засідання). Але знаменним та переможним став розгляд ліцензії ТОВ „Еко Нова“.

Функціонери знають цей завод, який дійсно інвестував біля 1 млн доларів у обладнання. Тож факт анулювання їх ліцензії був більш схожий на розправу над підприємством, якому було чи не єдиному дозволено утилізацію пестицидів”, — зауважив К.Косоуров.

Нагадаємо, за словами нардепа О.Недави, Міністерство екології та природних ресурсів замість того, щоб перевіряти недобросовісних утилізаторів небезпечних відходів, анулював ліцензії працюючих підприємств.

Як повідомляв УНН, нардепи мають намір створити депутатську групу, яка разом з фахівцями та волонтерами перевірять законність рішень Міністерства екології та природних ресурсів під час перевірок утилізаторів небезпечних відходів.

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