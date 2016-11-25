Минприроды использовало лицензионные условия для расправы с реальными утилизаторами опасных отходов - глава Ассоциации

"Мы еще год назад просили скорейшего утверждения лицензионных условий для утилизаторов опасных отходов. Мы - это реальный сектор утилизации, мы - это экологическое общество. Утверждение лицензионных условий было действительным прорывом в экологической области. Но мы никак не ожидали, что новое руководство Министерства экологии использует те же лицензионные условия для расправы над реальными переработчиками", - написал К.Косоуров.

Также он отметил, что прежде всего необходимо отбирать лицензии у тех недобросовестных утилизаторов, которые действительно не выполняют лицензионных условий.

"Действительно правильным решением (Апелляционной комиссии Государственной регуляторной службы - ред.) стало лишение лицензий таких компаний, как ООО "Безопасные Технологии Утилизации" (бывшая матбаза "ООО "ЭЛГА") и ООО "Современные экологические инновации" (даже не появились на заседание). Но знаменательным и победным стало рассмотрение лицензии ООО "Эко Нова".

Функционеры знают этот завод, который действительно инвестировал около 1 млн долларов в оборудование. Поэтому факт аннулирования их лицензии был более похож на расправу над предприятием, которому была едва ли не единственному разрешена утилизация пестицидов", - отметил К.Косоуров.

Напомним, по словам нардепа О.Недавы, Министерство экологии и природных ресурсов вместо того, чтобы проверять недобросовестных утилизаторов опасных отходов, аннулировало лицензии работающих предприятий.

Как сообщал УНН, нардепы намерены создать депутатскую группу, которая вместе со специалистами и волонтерами проверят законность решений Министерства экологии и природных ресурсов во время проверок утилизаторов опасных отходов.