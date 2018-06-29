Міноборони: вчора на Донбасі загинули четверо українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Протягом вчорашньої доби в зоні проведення бойових дій на Донбасі четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє зазнали поранень. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Внаслідок активних бойових дій вчора четверо наших захисників загинули… Також двоє військових зазнали поранення. Їх було оперативно евакуйовано до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров'я характеризується як середньої тяжкості", - повідомив Мотузяник.
Загалом протягом доби на Донбасі було зафіксовано 28 прицільних обстрілів позицій ЗСУ. Так, 11 обстрілів було зафіксовано на Луганському напрямку та 17 – на Донецькому. Українським військовим 19 разів доводилось відкривати вогонь у відповідь.
Також зазначено, що противник поніс значні втрати. Серед бойовиків вчора 9 осіб загинули та 8 поранені.
Нагадаємо, у День Конституції в районі населеного пункту Південне на горлівському напрямку під час бою загинули двоє українських військових - 57-річний командир взводу і 25-річний боєць резервної групи.