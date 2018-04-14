Міноборони РФ: США і союзники випустили по Сирії понад 100 ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. США, Велика Британія і Франція випустили понад 100 крилатих ракет і ракет класу "повітря - земля" по військових і цивільних об'єктах у Сирії. Про це з посиланням на міноборони РФ повідомляє ТАСС, передає УНН.
"По військових і цивільних об'єктах Сирійської Арабської Республіки повітряними і морськими носіями США, Великої Британії, Франції було випущено більше 100 крилатих ракет і ракет класу "повітря - земля", - сказали в російському оборонному відомстві.
У міноборони РФ уточнили, що системи сирійської протиповітряної оборони збили значну частину ракет на підльоті до цілей. "У відбитті ракетного удару були задіяні сирійські засоби ППО С-125, С-200, "Бук" і "Квадрат". Ці комплекси ППО були зроблені більше 30 років тому в Радянському Союзі", - сказали в МЗС Росії.
Зокрема в міноборони РФ заявили, що аеродром Думейр на сході від Дамаска був атакований 12 ракетами, всі вони були збиті ППО Сирії.
Як зазначається, удари завдавалися з двох кораблів ВМС США з Червоного моря, тактичної авіацією над акваторією Середземного моря, а також американськими стратегічними бомбардувальниками B-1B з району Ет-Танф.
У міноборони РФ уточнили, що підрозділи ППО РФ в Сирії не застосовувалися для відбиття ракетного удару.
Раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".
Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.
Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.
Пізніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими ракетними ударами по Сирії. Так американський лідер відреагував на нещодавні заяви з боку російського посла в Лівані Олександра Засипкіна, який застеріг, що Росія буде збивати всі випущені в бік Сирії ракети і знищить місця їх запуску.