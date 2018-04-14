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Минобороны РФ: США и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет

Минобороны РФ: США и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет

Киев  •  УНН

 • 20321 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. США, Великобритания и Франция выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух - земля" по военным и гражданским объектам в Сирии. Об этом со ссылкой на минобороны РФ сообщает ТАСС, передает УНН.

"По военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США, Великобритании, Франции было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух - земля", - сказали в российском оборонном ведомстве.

В минобороны РФ уточнили, что системы сирийской противовоздушной обороны сбили значительную часть ракет на подлете к целям. "В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат". Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе", - сказали в российском министерстве.

В частности в минобороны РФ заявили, что аэродром Думейр на востоке от Дамаска был атакован 12 ракетами, все они были сбиты ПВО Сирии.

Как отмечается, удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

В минобороны РФ уточнили, что подразделения ПВО РФ в Сирии не применялись для отражения ракетного удара.

Ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью покарать Асада за применение химоружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержку режима Асада".

Как сообщал УНН, представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

Позже президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми ракетными ударами по Сирии. Так американский лидер отреагировал на недавние заявления со стороны российского посла в Ливане Александра Засыпкина, который предостерег, что Россия будет сбивать все выпущенные в сторону Сирии ракеты и уничтожит места их запуска.

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