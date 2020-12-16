Міноборони пообіцяло покарати винних у зловживаннях під час перевезення тіл загиблих з Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Міністерстві оборони обіцяють за результатами службового розслідування притягнути до відповідальності посадових осіб, які причетні до зловживань під час перевезення тіл загиблих українських військових з Донбасу, передає УНН з посиланням на пресслужбу відомства.
"За дорученням міністра, Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України провело попередню перевірку відомостей щодо можливих зловживань під час перевезення тіл загиблих українських захисників, оприлюднених у програмі Яніни Соколової", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі встановлено, зокрема, що "дії певних посадових осіб мають ознаки приватного інтересу при проведенні процедур публічних закупівель".
"Після аудиту Управління цивільно-військового співробітництва Генерального Штабу Збройних Сил України та військових частин щодо використання коштів за відповідною бюджетною програмою та завершення службового розслідування вирішуватиметься питання юридичної відповідальності причетних посадових осіб", - сказано у повідомленні.
Раніше у згаданій передачі на тему "Хто і як краде гроші на похованнях загиблих українських воїнів" повідомили, що нібито деякі військові чиновники "заробляють на перевезенні вантаж-200 з Донбасу".