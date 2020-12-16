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Минобороны пообещало наказать виновных в злоупотреблениях при перевозке тел погибших с Донбасса

Киев • УНН

 • 10885 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Министерстве обороны обещают по результатам служебного расследования привлечь к ответственности должностных лиц, причастных к злоупотреблениям при перевозке тел погибших украинских военных из Донбасса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минобороны пообещало наказать виновных в злоупотреблениях при перевозке тел погибших с Донбасса

"По поручению министра, Управление по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны Украины провело предварительную проверку сведений о возможных злоупотреблениях при перевозке тел погибших украинских защитников, обнародованных в программе Янины Соколовой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время установлено, в частности, что "действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок".

"После аудита Управление гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и воинских частей по использованию средств по соответствующей бюджетной программе и завершения служебного расследования будет решаться вопрос юридической ответственности причастных должностных лиц", - говорится в сообщении.

Ранее в упомянутой передаче на тему "Кто и как ворует деньги на захоронениях погибших украинских воинов" сообщили, что якобы некоторые военные чиновники "зарабатывают на перевозке груз-200 с Донбасса".

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