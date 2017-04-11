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Міністри завтра звітуватимуть перед профільними комітетами - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Завтрашні засідання комітетів Верховної Ради відвідають профільні міністри для обговорення діяльності міністерства під його керівництвом. Про це журналістам в кулуарах парламенту повідомив народний депутат з фракції Блоку Петра Порошенка Борислав Розенблат, передає кореспондент УНН.

"Завтра будуть комітети (засідання парламентських комітетів - ред.), де практично всі профільні комітети будуть визначатись із діяльністю того чи іншого міністра. Профільні міністри будуть на профільних комітетах. Потім вони зберуться на засіданні економічної політики і будуть спілкуватися загалом", - сказав Б.Розенблат.

Нагадаємо, до питання річного звіту уряду парламент може повернутися в перший пленарний тиждень після травневих свят. Про це в інтерв'ю журналістам заявив народний депутат України Член фракції Блок Петра Порошенка Гліб Загорій.

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