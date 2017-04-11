Міністри завтра звітуватимуть перед профільними комітетами - нардеп

"Завтра будуть комітети (засідання парламентських комітетів - ред.), де практично всі профільні комітети будуть визначатись із діяльністю того чи іншого міністра. Профільні міністри будуть на профільних комітетах. Потім вони зберуться на засіданні економічної політики і будуть спілкуватися загалом", - сказав Б.Розенблат.

Нагадаємо, до питання річного звіту уряду парламент може повернутися в перший пленарний тиждень після травневих свят. Про це в інтерв'ю журналістам заявив народний депутат України Член фракції Блок Петра Порошенка Гліб Загорій.