Министры завтра будут отчитываться перед профильными комитетами - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Завтрашнее заседания комитетов Верховной Рады посетят профильные министры для обсуждения деятельности министерства под его руководством. Об этом журналистам в кулуарах парламента сообщил народный депутат из фракции Блок Петра Порошенко Борислав Розенблат, передает корреспондент УНН.
"Завтра будут комитеты (заседания парламентских комитетов - ред.), где практически все профильные комитеты будут определяться с деятельностью того или иного министра. Профильные министры будут на профильных комитетах. Затем они соберутся на заседании экономической политики и будут общаться в целом", - сказал Б.Розенблат.
Напомним, к вопросу годового отчета правительства парламент может вернуться в первую пленарную неделю после майских праздников. Об этом в интервью журналистам заявил народный депутат Украины член фракции Блок Петра Порошенко Глеб Загорий.