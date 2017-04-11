Министры завтра будут отчитываться перед профильными комитетами - нардеп

"Завтра будут комитеты (заседания парламентских комитетов - ред.), где практически все профильные комитеты будут определяться с деятельностью того или иного министра. Профильные министры будут на профильных комитетах. Затем они соберутся на заседании экономической политики и будут общаться в целом", - сказал Б.Розенблат.

Напомним, к вопросу годового отчета правительства парламент может вернуться в первую пленарную неделю после майских праздников. Об этом в интервью журналистам заявил народный депутат Украины член фракции Блок Петра Порошенко Глеб Загорий.