Міністри закордонних справ G7 зробили заяву щодо MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Міністри закордонних справ “Великої сімки” вчергове закликали Росію добросовісно співпрацювати з Австралією та Нідерландами, щоб пояснити і вирішити всі питання щодо російського ЗРК “БУК”, який, за результатами розслідування Спільної слідчої групи (JIT), збив малазійський боїнг. Про це йдеться в заяві міністрів закордонних справ Великої сімки до роковин знищення рейсу Малайзійських авіаліній MH17, передає УНН.
“Ми, міністри закордонних справ Великої сімки: Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки та Високого представника Європейського Союзу, єдні, засуджуючи в максимально можливій мірі збиття рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, цивільного літака, що летів з Амстердаму до Куала-Лумпур 17 липня 2014 року”, — йдеться в заяві.
Міністри нагадали, що MH17 перевозив 298 людей — членів екіпажу і пасажирів, громадян Австралії, Бельгії, Канади, Німеччини, Індонезії, Ірландії, Ізраїлю, Італії, Малайзії, Нідерландів, Нової Зеландії, Філіппін, Румунії, Південної Африки, В’єтнаму, Великобританії та Сполучених Штатів Америки.
“Ми повністю підтримуємо роботу Спільної слідчої групи (JIT), незалежного кримінального розслідування під керівництвом Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України. Висновки JIT щодо ролі Росії падіння MH17 є переконливими, значними та глибоко тривожними. Група G7 нагадує, що Резолюція 2166 Ради Безпеки ООН вимагає, щоб усі держави в повній мірі співпрацювали з зусиллями щодо встановлення відповідальності. Ми об’єднані в нашій підтримці Австралії та Нідерландів, які закликають Росію відповісти за свою роль у цьому випадку і повністю співпрацювати з процесом встановлення істини та досягнення справедливості для жертв MH17 та їхніх близьких”, — заявляють міністри.
Нагадаємо, представники спільної слідчої групи (JIT) з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначили походження “Бука”, яким був збитий літак Малазійських авіаліній у 2014 році.
Як повідомляв УНН, експерти Bellingcat закликали Росію обґрунтувати слова першого зампостпреда РФ при ООН, який заявив, що твердження слідства у справі MH17 засновані на фейках.