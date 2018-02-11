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Міністр транспорту РФ: у катастрофі літака Ан-148 ніхто не вижив

Київ • УНН

 • 53549 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Жоден із тих, хто перебував на борту Ан-148, який упав у Підмосков’ї, не вижив. Про це повідомив міністр транспорту РФ Максим Соколов під час селекторної наради, передає УНН.

“Ніхто не вижив. Якість біоматеріалу така, що розпізнавання буде лише шляхом ДНК-експертизи. Експертизи усіх біоматеріалів можуть тривати до 3 місяців”, — повідомив міністр.

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Нагадаємо, консул перевіряє інформацію про те, чи були українці на бору літака, який зазнав катастрофи в Підмосков’ї.

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