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Міністр оборони Греції запросив свого турецького колегу в Афіни

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Міністр національної оборони Греції Панос Камменос висловив голові турецького оборонного відомства Хулусі Акару задоволення в зв’язку зі звільненням з турецької в’язниці двох грецьких прикордонників і запросив його здійснити візит до Афін. Про це повідомило в середу міноборони Греції, передає УНН.

Міністр оборони Греції запросив свого турецького колегу в Афіни

Два грецьких прикордонника випадково в ході патрулювання зайшли в березні на турецьку територію, їх звинуватили в шпигунстві, але ці звинувачення виявилися необгрунтованими. Турецький суд у вівторок ухвалив рішення звільнити військових з-під варти, прем’єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас направив за ними у вівторок свій літак до Туреччини.

“Міністр національної оборони Панос Камменос подзвонив міністру національної оборони Туреччини Хулусі Акару. Він висловив йому задоволення в зв’язку зі звільненням двох грецьких військових і запросив свого колегу здійснити візит до Афін”, — йдеться в лаконічному повідомленні.

Повернення з Туреччини на батьківщину двох грецьких солдатів дозволить дещо покращити відносини між двома країнами, які залишаються напруженими через постійні порушення турецькими військовими літаками грецького повітряного простору, а також через відмову грецьких судових інстанцій видати Анкарі вісім турецьких офіцерів, які прибули на військовому вертольоті в Грецію 16 липня 2016 року після невдалої спроби державного перевороту.

Як повідомляв УНН, турецькі рибалки обстріляли грецькі риболовецькі човни в Егейському морі.

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