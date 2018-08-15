Министр обороны Греции пригласил своего турецкого коллегу в Афины

Два греческих пограничника случайно в ходе патрулирования зашли в марте на турецкую территорию, их обвинили в шпионаже, но эти обвинения оказались необоснованными. Турецкий суд во вторник принял решение освободить военных из-под стражи, премьер-министр Греции Алексис Ципрас направил за ними во вторник свой самолет в Турцию.

“Министр национальной обороны Панос Камменос позвонил министру национальной обороны Турции Хулуси Акару. Он выразил ему удовлетворение в связи с освобождением двух греческих военных и пригласил своего коллегу совершить визит в Афины”, — говорится в лаконичном сообщении.

Возвращение из Турции на родину двух греческих солдат позволит несколько улучшить отношения между двумя странами, которые остаются напряженными из-за постоянных нарушений турецкими военными самолетами греческого воздушного пространства, а также из-за отказа греческих судебных инстанций выдать Анкаре восемь турецких офицеров, которые прибыли на военном вертолете в Грецию 16 июля 2016 года после неудачной попытки госпереворота.

Как сообщал УНН, турецкие рыбаки обстреляли греческие рыболовецкие лодки в Эгейском море.