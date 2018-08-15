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Министр обороны Греции пригласил своего турецкого коллегу в Афины

Киев • УНН

 • 10099 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Министр национальной обороны Греции Панос Камменос выразил главе турецкого оборонного ведомства Хулуси Акару удовлетворение в связи с освобождением из турецкой тюрьмы двух греческих пограничников и пригласил его совершить визит в Афины. Об этом сообщило в среду минобороны Греции, передает УНН.

Министр обороны Греции пригласил своего турецкого коллегу в Афины

Два греческих пограничника случайно в ходе патрулирования зашли в марте на турецкую территорию, их обвинили в шпионаже, но эти обвинения оказались необоснованными. Турецкий суд во вторник принял решение освободить военных из-под стражи, премьер-министр Греции Алексис Ципрас направил за ними во вторник свой самолет в Турцию.

“Министр национальной обороны Панос Камменос позвонил министру национальной обороны Турции Хулуси Акару. Он выразил ему удовлетворение в связи с освобождением двух греческих военных и пригласил своего коллегу совершить визит в Афины”, — говорится в лаконичном сообщении.

Возвращение из Турции на родину двух греческих солдат позволит несколько улучшить отношения между двумя странами, которые остаются напряженными из-за постоянных нарушений турецкими военными самолетами греческого воздушного пространства, а также из-за отказа греческих судебных инстанций выдать Анкаре восемь турецких офицеров, которые прибыли на военном вертолете в Грецию 16 июля 2016 года после неудачной попытки госпереворота.

Как сообщал УНН, турецкие рыбаки обстреляли греческие рыболовецкие лодки в Эгейском море.

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