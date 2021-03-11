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Міністр культури публічно вакцинувався від COVID-19

Міністр культури публічно вакцинувався від COVID-19

Київ • УНН

 • 11793 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко публічно вакцинувався від COVID-19, передає УНН.

Цитата:

"От прийшов "День В" і до мене. Днями побачив в Фейсбуці акцію лікарів, що закликали своїх колег вакцинуватися. А сьогодні – був вражений тим, як компанія вакцинації лікарів фактично провалилася в Чернівцях. Тому вирішив і сам взяти участь у промоції вакцинування. Особливо, враховуючи, що одну ампулу на декілька доз розділив з лікарями", - написав Ткаченко у своєму Тelegram.

Він закликав українців вакцинуватися. А дезінформацію щодо імунізації назвав інформаційною провокацією.

"Щеплення робляться вакциною, що пройшла відповідну реєстрацію та схвалена урядами таких країн як Канада та Велика Британія. Вважаю промоцію вакцинації від Ковіду-19 дуже важливим кроком. Всі ми хочемо без застережень заходити в кафе. Всі ми хочемо безпечно знаходитись серед інших глядачів в кінотеатрі. Кожен з підприємців хоче повернутись до ведення бізнесу без карантинних заборон і обмежень. Але для цього ми маємо попередити захворювання на Ковід. І чим більше людей вакцинуються, тим скоріше ми зупинимо пандемію", - підкреслив міністр.

Вакцинація в Україні

Вакцинація від COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого, першим щеплення отримав лікар із Черкас - вакциною Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). З публічних осіб першим вакцинувалася міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. До того ж вакциною Covishield/AstraZeneca щепився духовний лідер послідовників буддизму Далай-лама і його оточення.

В Україні вакцинувалися більше 30 тисяч осіб, серйозної "побочки" не зафіксовано.

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