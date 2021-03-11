Министр культуры публично вакцинировался от COVID-19

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"Вот пришел "День В" и ко мне. На днях увидел в Фейсбуке акцию врачей, которые призвали своих коллег вакцинироваться. А сегодня - был поражен тем, как компания вакцинации врачей фактически провалилась в Черновцах. Поэтому решил и сам принять участие в презентации вакцинации. особенно, учитывая, что одну ампулу на несколько доз разделил с врачами", - написал Ткаченко в своем Тelegram.

Он призвал украинцев вакцинироваться. А дезинформацию относительно иммунизации назвал информационной провокацией.

"Прививки делаются вакциной, прошедшей соответствующую регистрацию и одобренную правительствами таких стран как Канада и Великобритания. Считаю рекламу вакцинации от Ковида-19 очень важным шагом. Все мы хотим безоговорочно заходить в кафе. Все мы хотим безопасно находиться среди других зрителей в кинотеатре. Каждый из предпринимателей хочет вернуться к ведению бизнеса без карантинных запретов и ограничений. Но для этого мы должны предупредить заболевание Ковидом. И чем больше людей прививаются, тем скорее мы остановим пандемию", - подчеркнул министр.

Вакцинация в Украине

Вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). Из публичных лиц первым вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. За ним были Президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко. К тому же вакциной Covishield/AstraZeneca привился духовный лидер последователей буддизма Далай-лама и его окружение.

В Украине вакцинировались больше 30 тысяч человек, серьезной "побочки" не зафиксировано.