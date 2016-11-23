Міністр екології розповів про стан перевірок утилізаторів небезпечних відходів

“Ринок утилізації небезпечних відходів сколихнули перевірки Мінприроди... Із близько 300 заявлених суб’єктів господарювання, яким свого часу Мінприроди видало ліцензії на переробку та утилізацію небезпечних відходів, ми перевірили 35 підприємств. 25 підприємствам ми анулювали ліцензії. Ще 10 отримали рішення про усунення виявлених порушень. Цього замало для загальних висновків, але тренд вже очевидний. Загалом ринок ділиться на три категоріі підприємств. Схеми, за якими працюють недобросовісні ліцензіати, до неможливості примітивні”, — написав О.Семерак.

Зокрема міністр зазначив, що перша категорія — це підприємства, які отримали ліцензію від Мінприроди, не маючи відповідної матеріально-технічної бази.

"Тобто воно існує лише на папері і більше ніде. Заробляють ці підприємства, демпінгуючи на вартості утилізації. Тобто якщо реальний утилізатор, враховуючи затрати на логістику, енергоресурси, зарплатний фонд для працівників, оцінює переробку кілограма небезпечних відходів у 5-7 грн, то “паперовий” утилізатор готовий це за 1-2 грн.

Друга категорія — “бутафорні” підприємства. На перший погляд у власника підприємства все гаразд з документами і навіть є заявлена матеріально-технічна база. Щоправда, якщо не намагатися увімкнути “піч”, то з виду все гаразд. Нерідко обладнання взагалі не в робочому стані, але є потрібна картинка для журналістів і громадських активістів. Мовляв, дивіться, у нас все гаразд. Як ви розумієте, про дотримання екологічних норм не йдеться. Саме ці “постраждалі” у судах будуть зараз доводити, що Мінприроди “душить” бізнес", — написав міністр.

Окрім того він зазначив, що третя категорія - це підприємства, які готові працювати у відповідності до екологічних норм, вкладати кошти і мають справді належну матеріально-технічну базу та документи.

"Саме вони намагаються вижити серед цих монстрів тіньового бізнесу. І саме їм потрібна підтримка уряду, котрий має забезпечити однаковість умов для всіх та прогнозованість дій“, — додав О.Семерак.

Нагадаємо, голова голова правління Асоціації підприємств у сфері поводження із небезпечними відходами Кирило Косоуров назвав добросовісних утилізаторів небезпечних відходів, які здійснюють свою діяльність у відповідності до ліцензійних умов та законодавства.

Йдеться про львівське комунальне підприємство “Бондарівка”, що займається утилізацією ртутних ламп, а також про підприємство “Тарком Екосервіс”, технології якого високо оцінили екологи Асоціації "Аеропортів України".