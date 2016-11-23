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Министр экологии рассказал о состоянии проверок утилизаторов опасных отходов

Киев • УНН

 • 7220 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. По результатам первых проверок утилизаторов опасных отходов министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак отметил, что этот рынок делится на три категории предприятий. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Министр экологии рассказал о состоянии проверок утилизаторов опасных отходов

"Рынок утилизации опасных отходов всколыхнули проверки Минприроды... Из около 300 заявленных субъектов хозяйствования, которым в свое время Минприроды выдало лицензии на переработку и утилизацию опасных отходов, мы проверили 35 предприятий. 25 предприятиям мы аннулировали лицензии. Еще 10 получили решение об устранении выявленных нарушений. Этого мало для общих выводов, но тренд уже очевиден. В целом рынок делится на три категории предприятий. Схемы, по которым работают недобросовестные лицензиаты, до невозможности примитивные", - написал О.Семерак.

В частности, министр отметил, что первая категория - это предприятия, которые получили лицензию от Минприроды, не имея соответствующей материально-технической базы.

"То есть оно существует только на бумаге и больше нигде. Зарабатывают эти предприятия, демпингуя на стоимости утилизации. То есть если реальный утилизатор, учитывая затраты на логистику, энергоресурсы, зарплатный фонд для работников, оценивает переработку килограмма опасных отходов в 5-7 грн, то "бумажный" утилизатор готов делать это за 1-2 грн.

Вторая категория - "бутафорские" предприятия. На первый взгляд у владельца предприятия все в порядке с документами и даже есть заявленная материально-техническая база. Правда, если не пытаться включить "печь", то с виду все в порядке. Нередко оборудование вообще не в рабочем состоянии, но есть нужная картинка для журналистов и общественных активистов. Мол, смотрите, у нас все в порядке. Как вы понимаете, о соблюдении экологических норм речь не идет. Именно эти "пострадавшие" в судах будут сейчас доказывать, что Минприроды "душит" бизнес", - написал министр.

Кроме того, он отметил, что третья категория - это предприятия, которые готовы работать в соответствии с экологическими нормами, вкладывать средства и имеют действительно надлежащую материально-техническую базу и документы.

"Именно они пытаются выжить среди этих монстров теневого бизнеса. И именно им нужна поддержка правительства, которое должно обеспечить единообразие условий для всех и прогнозируемость действий", - добавил О.Семерак.

Напомним, председатель правления Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами Кирилл Косоуров назвал добросовестных утилизаторов опасных отходов, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с лицензионными условиями и законодательством.

Речь идет о львовском коммунальном предприятии "Бондаровка", которое занимается утилизацией ртутных ламп, а также о предприятии "Тарком Экосервис", технологии которого высоко оценили экологи Ассоциации "Аэропортов Украины".

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