Міністр Чернишов не впорався з тарифними дорученнями Зеленського - ЗМІ

Деталі

Видання нагадує, що ще на початку 2021 року Зеленський говорив про необхідність провести аудит всіх тарифів, недвозначно натякаючи на наявність у них великої корупційної складової і інтересів місцевої влади. У Мінрегіоні ще в лютому пообіцяли створити в країні спеціальну інспекцію, яка б займалася контролем тарифів. "Але, як відомо, такий орган так і не був створений, Чернишов просто "умив руки", просто відпустивши ситуацію "на волю ринку", - йдеться у статті.

При цьому єдине, що робить Чернишов, це заявляє про готовність інфраструктури до опалювального сезону. "Однак ці заяви на тлі майбутнього тарифного колапсу виглядають не більше, ніж струсом повітря і спробою робити хорошу міну при поганій грі. Адже якщо неплатежі за комунпослуги будуть наростати (а це неминуче при підвищенні цін на послуги на 30-70%, як прогнозують профільні асоціації) - то комунальним підприємствам просто не буде за що надавати такі послуги. Тобто ні про які підтримуючі, капітальні ремонти, закупівлю нового обладнання, усунення аварій або ж підвищення зарплати співробітникам мови йти взагалі не буде", - зазначають журналісти.

При цьому, за даними видання, в Мінрегіоні знайшли "спосіб" утримати тарифи: хочуть перекласти компенсацію різниці між ринковими та "правильними" цінами на місцеву владу. За розрахунками Асоціації міст України, такий популізм обійдеться регіонам не менше, ніж в 25 млрд грн. Це гроші, які доведеться витягнути зі статей розвитку міст, залишивши їх без нових доріг, шкіл, лікарень, закупівель нових одиниць громадського транспорту.

Додамо

Крім тарифного провалу, у Чернишова ніяких зрушень і за програмою підвищення енергоефективності. "Сьогодні актуальнішим є питання зменшення розміру цього платежу для українських сімей за рахунок скорочення споживання теплової енергії. Саме енергоефективність повинна стати нашим пріоритетом", - говорив Чернишов на одній з конференцій в лютому. Втім, за даними Фонду енергоефективності, на 31 серпня обсяг затверджених для ОСББ програм становив 213 млн грн. Це при тому, що, за даними різних експертних спільнот, потреба українського житлового фонду в енергомодернізації оцінюється в суму понад 5 млрд доларів (!).

"По суті на сьогодні вся діяльність Мінрегіону і Чернишова в сфері модернізації зводиться до заяв про потребу встановити теплолічильники в ЖК і в квартирах. З інших питань "робота ведеться". Тільки ось громадянам від цього в буквальному сенсі тепліше чомусь не стає", - резюмує видання.

На думку авторів, пасивність міністра в ініціюванні та проведенні будь-яких реформ у сфері ЖКГ, реалізації програм термомодернізації, допомоги громадам у вирішенні тарифного питання може пояснюватися тим, що міністр всерйоз подумує про те, щоб знайти собі "тиху гавань" в іншому місці ще до того, як скандальний зрив опалювального сезону стане причиною його гучної відставки. "У ЗМІ вже писали про те, що Олексій Чернишов шукає варіанти, як покинути своє крісло протягом найближчого місяця, щоб не брати участь в апокаліпсисі під назвою "опалювальний сезон і нові тарифи на комунальні послуги". Однак найгірше в цій ситуації те, що у підсумку за неї заплатить населення холодними батареями і десятками тисяч гривень в платіжках", - сказано в матеріалі.