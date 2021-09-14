Міністр Чернишов не впорався з тарифними дорученнями Зеленського - ЗМІ

ukru
17 березня, 19:38 • 83862 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 107993 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 165922 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 147848 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 148903 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159826 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 177323 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150057 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159225 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176043 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Відчуваючи вигоду, інвестори роблять ставку на облігації рф напередодні розмови Трампа і путіна - FT

Відчуваючи вигоду, інвестори роблять ставку на облігації рф напередодні розмови Трампа і путіна - FT

17 березня, 17:05 • 71191 перегляди
Китайський бренд автомобілів BYD розглядає можливість будівництва заводу в Німеччині

Китайський бренд автомобілів BYD розглядає можливість будівництва заводу в Німеччині

17 березня, 17:10 • 70179 перегляди
Європейська Рада закличе росію проявити "волю до миру": ЗМІ побачили проект висновків саміту ЄС

Європейська Рада закличе росію проявити "волю до миру": ЗМІ побачили проект висновків саміту ЄС

17 березня, 17:26 • 91273 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 99517 перегляди
Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

17 березня, 18:46 • 84571 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 165922 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 155351 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252940 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 249220 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377514 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 55433 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 65301 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63471 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99425 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110051 перегляди
Актуальне
Міністр Чернишов не впорався з тарифними дорученнями Зеленського - ЗМІ

Міністр Чернишов не впорався з тарифними дорученнями Зеленського - ЗМІ

Київ • УНН

 • 20828 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Глава Міністерства розвитку громад і територій (Мінрегіону) Олексій Чернишов повністю провалив завдання по утриманню тарифів на комунальні послуги в платіжках для українців на опалювальний сезон 2021/2022 років. Про це пише "Gazeta.ua", грунтуючись на інформації міністерства, передає УНН.

Деталі

Видання нагадує, що ще на початку 2021 року Зеленський говорив про необхідність провести аудит всіх тарифів, недвозначно натякаючи на наявність у них великої корупційної складової і інтересів місцевої влади. У Мінрегіоні ще в лютому пообіцяли створити в країні спеціальну інспекцію, яка б займалася контролем тарифів. "Але, як відомо, такий орган так і не був створений, Чернишов просто "умив руки", просто відпустивши ситуацію "на волю ринку", - йдеться у статті.

При цьому єдине, що робить Чернишов, це заявляє про готовність інфраструктури до опалювального сезону. "Однак ці заяви на тлі майбутнього тарифного колапсу виглядають не більше, ніж струсом повітря і спробою робити хорошу міну при поганій грі. Адже якщо неплатежі за комунпослуги будуть наростати (а це неминуче при підвищенні цін на послуги на 30-70%, як прогнозують профільні асоціації) - то комунальним підприємствам просто не буде за що надавати такі послуги. Тобто ні про які підтримуючі, капітальні ремонти, закупівлю нового обладнання, усунення аварій або ж підвищення зарплати співробітникам мови йти взагалі не буде", - зазначають журналісти.

При цьому, за даними видання, в Мінрегіоні знайшли "спосіб" утримати тарифи: хочуть перекласти компенсацію різниці між ринковими та "правильними" цінами на місцеву владу. За розрахунками Асоціації міст України, такий популізм обійдеться регіонам не менше, ніж в 25 млрд грн. Це гроші, які доведеться витягнути зі статей розвитку міст, залишивши їх без нових доріг, шкіл, лікарень, закупівель нових одиниць громадського транспорту.

Додамо

Крім тарифного провалу, у Чернишова ніяких зрушень і за програмою підвищення енергоефективності. "Сьогодні актуальнішим є питання зменшення розміру цього платежу для українських сімей за рахунок скорочення споживання теплової енергії. Саме енергоефективність повинна стати нашим пріоритетом", - говорив Чернишов на одній з конференцій в лютому. Втім, за даними Фонду енергоефективності, на 31 серпня обсяг затверджених для ОСББ програм становив 213 млн грн. Це при тому, що, за даними різних експертних спільнот, потреба українського житлового фонду в енергомодернізації оцінюється в суму понад 5 млрд доларів (!).

"По суті на сьогодні вся діяльність Мінрегіону і Чернишова в сфері модернізації зводиться до заяв про потребу встановити теплолічильники в ЖК і в квартирах. З інших питань "робота ведеться". Тільки ось громадянам від цього в буквальному сенсі тепліше чомусь не стає", - резюмує видання.

На думку авторів, пасивність міністра в ініціюванні та проведенні будь-яких реформ у сфері ЖКГ, реалізації програм термомодернізації, допомоги громадам у вирішенні тарифного питання може пояснюватися тим, що міністр всерйоз подумує про те, щоб знайти собі "тиху гавань" в іншому місці ще до того, як скандальний зрив опалювального сезону стане причиною його гучної відставки. "У ЗМІ вже писали про те, що Олексій Чернишов шукає варіанти, як покинути своє крісло протягом найближчого місяця, щоб не брати участь в апокаліпсисі під назвою "опалювальний сезон і нові тарифи на комунальні послуги". Однак найгірше в цій ситуації те, що у підсумку за неї заплатить населення холодними батареями і десятками тисяч гривень в платіжках", - сказано в матеріалі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами