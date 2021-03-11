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Міністерство аграрної політики не потрібне цьому уряду – Івченко

Міністерство аграрної політики не потрібне цьому уряду – Івченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Серед переліку пріоритетних галузей стратегічного розвитку країни у Кабінету міністрів немає аграрної політики, розповів УНН в експертному інтерв’ю народний депутат та член комітету ВР з аграрної політики Вадим Івченко. 

Так, нардеп впевнений, що аграрна галузь не є пріоритетною для теперішнього Кабінету міністрів.

Цитата

“Вони в цьому Уряді не хотіли створити Міністерство аграрної політики, був тиск і на асоціації, на депутатів опозиції. Я особисто декілька разів виступав і говорив Президенту про те, що не припустимо, щоб в аграрній країні не було міністерства, яке б просувало нашу аграрну продукцію, створювало тут умови для переробки та органічного виробництва. У нас є все для цього, щоб ми годували, як продовольчій магазин, світ. Таким чином ПДВ залишався б у країні, створювались би робочі місця. Це зовсім інше наповнення бюджету, інше ставлення до аграрного сектору”, — підкреслив Івченко.

Додамо

Однак, попри суттєві переваги розвитку аграрної галузі для України, ні Уряд, ні профільні міністерства жодним чином не зацікавлені у формуванні сильної агарної політики, вважає парламентар.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Івченко розповів, чому Міністерство аграрної політики так повільно відновлюється

“На жаль, прем’єр-міністру Шмигалю Міністерство аграрної політики не потрібно, воно йому нав’язане”, — резюмував він.

Нагадаємо

Раніше на засіданні аграрного комітету народний депутат Івченко виступив за відновлення всіх доліквідаційних функцій Міністерства агрополітики, яке зможе надавати якісні послуги одноосібникам і простим фермерам. Він також звернувся до міністра економіки Ігоря Петрашка з вимогою врахувати інтереси аграрних асоціацій і не перешкоджати повноцінному відновленню ліквідованого Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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