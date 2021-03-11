Министерство аграрной политики не нужно этому правительству - Ивченко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Среди перечня приоритетных отраслей стратегического развития страны у Кабинета министров нет аграрной политики, рассказал УНН в экспертном интервью народный депутат и член комитета ВР по аграрной политике Вадим Ивченко.
Так, нардеп уверен, что аграрная отрасль не является приоритетной для действующего Кабинета министров.
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"Они в этом Правительстве не хотели создать Министерство аграрной политики, было давление и на ассоциации, на депутатов оппозиции. Я лично несколько раз выступал и говорил Президенту о том, что недопустимо, чтобы в аграрной стране не было министерства, которое бы продвигало нашу аграрную продукцию, создавало здесь условия для переработки и органического производства. У нас есть все для этого, чтобы мы кормили, как продовольственной магазин, мир. Таким образом НДС оставался бы в стране, создавались бы рабочие места. Это совсем другое наполнение бюджета, другое отношение к аграрному сектору", - подчеркнул Ивченко.
Добавим
Однако, несмотря на существенные преимущества развития аграрной отрасли для Украины, ни правительство, ни профильные министерства никоим образом не заинтересованы в формировании сильной аграрной политики, считает парламентарий.
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"К сожалению, премьер-министру Шмыгалю Министерство аграрной политики не нужно, оно ему навязано", - резюмировал он.
Напомним
Ранее на заседании аграрного комитета народный депутат Ивченко выступил за восстановление всех доликвидационных функций Министерства агрополитики, которое сможет предоставлять качественные услуги единоличникам и простым фермерам. Он также обратился к министру экономики Игорю Петрашко с требованием учесть интересы аграрных ассоциаций и не препятствовать полноценному восстановлению ликвидированного Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.